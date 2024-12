Seit 62 Jahren Trafikantin mit Leidenschaft

Zeitschriften, Raucherwaren, Lotto, Billets und vieles mehr – all das findet man in einer Trafik. Auch wenn es österreichweit immer weniger werden; in Klagenfurt gibt es noch einige charmante Läden. In der St. Veiter Straße findet man etwa gleich drei davon. Und alle drei machen in aller Herrgottsfrühe auf.