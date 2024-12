Widhölzl: „Er ist sicher nach wie vor der Favorit“

„Die Ausgangssituation ist sehr positiv, wir sind gut aufgestellt“, sagte der 48-jährige Tiroler. Florian Liegl betrachtete die Lage nüchtern. „Das, was bisher passiert ist, ist sehr positiv. Aber es ist keine Garantie, dass wir uns bei der Tournee was abholen“, ergänzte der Sportliche Leiter der Skispringer im ÖSV. Am Freitag reist das ÖSV-Team ins Quartier im Kleinwalsertal, ehe am Samstag im Allgäu die Qualifikation für das Auftaktspringen am Sonntag (jeweils 16.30 Uhr) erfolgt.