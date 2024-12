So verbessern Sie Job und Einkommen im neuen Jahr!

Per Ende November waren fast 384.000 Menschen auf Jobsuche – ein Plus von 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen und nicht zu versuchen, die eigene Lage zu verbessern, sagen drei Arbeitsmarkt-Profis: AMS-Vorstand Johannes Kopf, Vergütungsberater Conrad Pramböck und karriere-at-Geschäftsführer Georg Konjovic. Kopf: „Auch in Krisenzeiten gibt es Unternehmen, die wachsen, die Stellen nachbesetzen oder neu ausschreiben. Deshalb gibt es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten jeden Tag Tausende von Menschen, die eine neue Stelle antreten.“ Freilich gilt es, vorsichtig zu sein.