„Man muss den lieben Gott auch ein wenig fordern“

„Krone“: Wie haben Sie die bisherige Adventszeit erlebt?

Benno Elbs: Für mich war es eine sehr intensive Zeit. Zum einen, weil ich für zwei Diözesen zuständig bin, zum anderen, weil die Adventszeit für mich unter der großen Überschrift „Begegnung“ stand. Als Psychologe weiß ich, dass die Winterzeit eine sehr sensible Zeit ist. Die Herzen der Menschen sind offen für Begegnungen. Aber man spürt eben auch das, was weh tut, stärker – Traurigkeit, Einsamkeit, das „Nicht-dazu-gehören-Dürfen“. Ich habe mir deshalb überlegt, wem ich in der Zeit vor Weihnachten mit einem Besuch eine Freude machen könnte und bin in Krankenhäuser, Sozialzentren, Altenheime und ins Gefängnis gegangen. Das macht auch mir Freude, nimmt aber sehr viel Zeit in Anspruch.