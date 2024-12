Wie Flugzeughersteller und Airlines grüner werden

Fracht-Spezialist DHL kaufte in einem ersten Schritt 33 Millionen Liter nachhaltigen Treibstoff und will im zweiten Schritt bis 2030 zumindest ein Drittel des Treibstoff-Bedarfs aus nachhaltigen Produkten decken; Airbus tüftelt gemeinsam mit einem US-Start-up daran, wie aus Ökostrom und Holzresten klimaneutrales Kerosin hergestellt werden kann – zwei Beispiele, die zeigen, dass in der Luftfahrtbranche das Thema Nachhaltigkeit enorm an Bedeutung zugelegt hat.