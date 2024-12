Deshalb wird Schumacher nicht Kerpen-Ehrenbürger!

Kuriose Wendung im Fall der Formel-1-Legende Michael Schumacher verweigerten Ehrenbürgerschaft in seiner Heimatgemeinde Kerpen in Deutschland: Der Bürgermeister der 67.000-Einwohner-Stadt hat nun eingestanden, dass die Stadt schlichtweg über keine Ehrenordnung verfügt, formell also gar keine Ehrenbürgerschaft verleihen könne! Und eine Ehrenordnung hätte der Stadtrat erst auszuarbeiten – Ordnung muss sein …