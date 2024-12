Schumacher-Erpressung: Rache nach Kündigung!

Wie die „Daily Mail“ in Erfahrung gebracht haben will, habe der Mann aus Verbitterung über seinen Ausschluss aus dem Umfeld von Schumi schließlich den perfiden Plan ersonnen, mit der Androhung der Veröffentlichung von rund 1500 Bildern, 200 Videos und der Kranken-Akte des 2013 so schlimm verunglückten Michael Schumacher 15 Millionen Euro zu erpressen.