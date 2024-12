„Bei ,Stille Nacht‘ hab ich immer noch Gänsehaut“

Es sind Jahrzehnte des Umbruchs in der Kirche, der auch am Dienstplan sichtbar wird. Heute spielt die Kirchendienerin regelmäßig drei Messen pro Wochen, zudem anfallende Begräbnisse. Früher hat es mit dem Karfreitag nur einen „orgelfreien Tag“ im Jahr gegeben, täglich gab es mehrere Messen. „Als der Pfarrer in Straden noch von zwei Kaplänen unterstützt wurde, hat es täglich drei Messfeiern am Tag gegeben, in der Adventzeit auch täglich eine Rorate. Die Frauen haben sich im schneereichen Winter Handtücher um die Beine gebunden, um sich vor der Kälte und Nässe zu schützen“, erzählt die rüstige Pensionistin von kargen Zeiten, wo sich der Pfarrer Sorgen um den Stromverbrauch der Orgel machte. „Da hat er g’schaut, als ich ihm belegen konnte, dass die Orgel nicht mehr Strom als ein Bügeleisen braucht“.