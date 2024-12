Offiziell! Racing Bulls regeln Lawson-Nachfolge

Und zwar mit Nachwuchs-Talent Hadjar. Der 20-Jährige überzeugte in diesem Jahr in der Formel 2 und wurde deshalb mit dem Platz an der Seite von Yuki Tsunoda belohnt. „Wir freuen uns, dass wir Isack an Bord haben, das bringt frischen Wind. Sein Express Richtung Formel 1 war herausragend, er hat erstaunliche Reife bewiesen und fabelhafte Ergebnisse erzielt“, lobt Teamchef Laurent Mekies seinen neuen Fahrer.