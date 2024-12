Rookie Bortoleto tritt in Vettels Fußstapfen

Bis 2009 war Vettel mit der Nummer 15 an den Start gegangen, ehe 2010 erstmals der 5er den Red-Bull-Wagen des Deutschen zierte. In seinen vier Weltmeister-Jahren ging Vettel zwar mit der 1 an den Start, kehrte 2015 jedoch wieder zu seiner alten Startnummer zurück und behielt diese bis zu seinem Karriereende 2022.