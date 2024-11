Japaner über Rekord-Sprung: „Der Wind war wild“

Der dreimalige Tournee-Sieger flog vor sieben Monaten in Island bei perfektem Skiflug-Wetter auf unfassbare 291 Meter. Also um 37,5 Meter weiter als Stefan Krafts Weltrekord in Vikersund. Offiziell ist Österreichs Überflieger Kraft aber noch immer Weltrekordmann. Der riesige Naturschnee-Bakken im Skigebiet Hlidarfjall unweit der Stadt Akureyi im Norden Islands hat keine Zulassung vom Ski-Weltverband FIS, zudem werden nur Flüge bei offiziellen Wettkämpfen gewertet. Damit wird kein Flug in Island als neue Bestmarke seitens des Ski-Weltverbandes anerkannt.