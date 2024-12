Lindsey Vonn: „Ich brauche das Rampenlicht nicht!“

Am Wochenende wird Vonn in St. Moritz ihr Comeback im Weltcup geben. Ihr großes Ziel sind die Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina und Mailand. „Mein Leben hat mich auf eine verrückte Achterbahn voller Höhen und Tiefen geführt, aber trotz allem, was ich durchgemacht habe, war und ist mein ‘Warum‘ immer meine Liebe zum Skifahren“, begründet sie ihre Comeback-Entscheidung in ihrem jüngsten Instagram-Posting.