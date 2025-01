Anja Haider-Wallner: „Noch heuer wird geheiratet!“

Anja Haider-Wallner geht bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner 2025 als Frontfrau für den Grünen an den Start. Der „Krone“ hat sie Einblicke in ihr Zuhause in Eisenstadt gewährt und über ihre Kindheit, ihre Erfahrungen als Alleinerzieherin und Romantik unterm Christbaum gesprochen.