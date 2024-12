Hotelchefin nach Coup im eigenen Betrieb angeklagt

Ein richtiger Krimi spielt sich am Landesgericht Klagenfurt um den Aufsehen erregenden Coup in einem der besten Häuser in einem Skigebiet ab. Nicht nur der Tatort hat’s in sich – auch dass Frauen wegen schweren Einbruchsdiebstahls angeklagt werden, ist sehr selten. Auch in diesem Fall fragt man sich, wie die 1,60 Meter große 39-Jährige einen Tresor aus der Wand gerissen haben soll.