Alaba: „Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich bin“

In der Fußball-Welt herrscht nach dem Ableben von Ex-Teamchef Didi Constantini, der in der Nacht auf Mittwoch nach längerer Krankheit im Alter von 69 Jahren verstorben ist, große Bestürzung. Zahlreiche ehemalige Weggefährten trauern um den sympathischen Tiroler. „Ohne dich wäre ich heute nicht da, wo ich bin“, so David Alaba.