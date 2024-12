Frau erschlagen: Panne verzögert Mord-Aufklärung

Wann starb Frau Gertrude? Das ist ein zentraler Punkt der Ermittlungen nach dem Mord an der 62-jährigen Pensionistin in Edling. In jedem Krimi lernt man, dass der genaue Todeszeitpunkt bestimmt werden muss – um dann mögliche Tatverdächtige, ihre Alibis oder Bewegungsmuster zu überprüfen. Nicht so in diesem Fall.