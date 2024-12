„Mit Gröden ist noch eine Rechnung offen“

Beflügelt vom dreiwöchigen US-Camp, wo’s in Copper Mountain Top-Bedingungen gegeben hat, und dem ersten Top-Ten-Platz will der Aigner vom TVN Haus jetzt in Italien und bei den Jänner-Klassikern in Wengen und Kitzbühel weitere Top-Ergebnisse einfahren: „Der Saisonhöhepunkt ist ja die Heim-WM in Saalbach, da will ich natürlich dabei sein. Aber erst muss ich mich für die Top-Vier des ÖSV qualifizieren – und wenn das geklappt hat, heißt’s ja eh nur noch eins, zwei oder drei.“