Salzburg: Zahlen untermauern Herbst des Grauens

Offensive: Einer der Hauptkritikpunkte unter Struber war, dass man nicht attraktiv genug spiele, zu wenig Tore schieße. Lijnders kündigte bei seinem Antritt dahingehend Veränderungen an. Die gab es aber nur in negativer Hinsicht: 1,72-mal traf Salzburg im Herbst durchschnittlich pro Spiel, bei Struber lag der Schnitt in seiner ersten Halbsaison bei 1,92.