Das Land Tirol investiert weiter in die Medizin

Die Gemeinde Telfs darf ab 2025 das zweite Primärversorgungszentrum (PVE) in Tirol eröffnen und somit der Bevölkerung im Oberland eine deutliche Verbesserung in der medizinischen Versorgung versprechen. Dieses medizinische Zentrum soll als erste Anlaufstelle in der Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen. Neben dem PVE setzt das Land aber auch weitere Maßnahmen zur Entlastung der Krankenhäuser.