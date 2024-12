Bucher über 100 m Delfin Fünfter, Gigler Kraul-14.

In einem eng gestaffelten Feld schwamm Gigler nur um 0,26 Sekunden an Rang acht und damit dem Finale vorbei. Der 28-Jährige war bei diesen Titelkämpfen dreimal in der Abendsession dabei, Höhepunkt war am Freitag Final-Rang sechs über 100 m Lagen gewesen. Lena Kreundl hatte am Samstagvormittag mit Platz 42 über 50 m Kraul ihre Karriere beendet. Die 27-Jährige wird sich nun auf ihren Job als Polizistin konzentrieren. Über 50 m Brust waren Gigler und Bernhard Reitshammer am Vormittag mit jeweils 26,34 und Rang 20 ausgeschieden.