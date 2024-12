Wirtschaft warnt vor einem Windkraft-Totalverbot

„Was dabei herauskommt, führt uns derzeit das Verbrennerverbot anschaulich vor Augen“, warnt WK-Präsident Jürgen Mandl in einer E-Mail an Unternehmer eindringlich vor einem Windkraftverbot in Kärnten. „Das hat eine enorme Industriekrise ausgelöst, die tausende Arbeitsplätze nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich kostet.“