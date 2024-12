Kehrt die Formel 1 nach Afrika zurück?

Zuvor findet in der Hauptstadt Kigali die jährliche FIA-Gala statt, bei der die Formel-1-Siegertrophäe zum vierten Mal in Folge an Max Verstappen geht. Seit dem letzten Großen Preis von Südafrika in Kyalami, nördlich von Johannesburg, im Jahr 1993 ist die Formel 1 nicht mehr in Afrika gefahren.