Siegendorf stellt Spielbetrieb ein!

Es war eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Siegendorfer die Notbremse ziehen. In der gestrigen ordentlichen Mitgliederversammlung war es dann auch so weit. Der Verein begibt sich in ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung und stellt somit auch per sofort den Spielbetrieb in der Regionalliga Ost ein. „Ein Schritt, der notwendig war“, so die kurze Antwort von Siegendorfs Obmann Stefan Strommer.



Nachwuchs nicht betroffen

In den nächsten Tagen und Wochen werden dann auch nach und nach die restlichen Fragen wie neuer Vorstand oder die ersten Informationen zum Sanierungsverfahren kommuniziert. Der Nachwuchs der Siegendorfer ist von diesem Rückzug nicht betroffen – er wird auch im Frühjahr an den Bewerben des BFV teilnehmen. Ab der kommenden Saison wollen die Siegendorfer allerdings wieder einen Kampfmannschaftsbetrieb auf die Beine stellen.



Donaufeld neuer Leader

Die Auswirkungen des Siegendorfer Rückzuges sind in der Ostliga-Tabelle ebenfalls zu erkennen. Die Spiele der Burgenländer werden aus der Wertung genommen. Somit ist Herbstmeister und Winterkönig Krems seine Titel eigentlich wieder los und rutscht sogar auf Platz fünf in der Tabelle ab.