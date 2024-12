Walker fordert Vorgehen gegen Online-Rassismus!

„Tolerieren keine Form von Diskriminierung!“

Sein in eine sportliche Krise gerutschter Klub Manchester City, der sieben der jüngsten zehn Pflichtspiele verloren und nur eines davon gewonnen hat, verurteilte die Anfeindungen aufs Schärfste. „Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung, weder in Stadien noch online“, teilte der englische Meister am Donnerstag mit und sagte Walker die volle Unterstützung zu.