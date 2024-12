Prödl: „Müssen wir uns auf die Fahnen schreiben“

Perchtold wird bei der U21 den Betreuerstab von Gregoritsch übernehmen. Der Austausch erfolgte bereits intensiv, merkte der 40-Jährige an. Erste Weichenstellungen für die ersten Lehrgänge im neuen Jahr wurden bereits gesetzt. „Es war schon immer so, dass ich eine gewisse Affinität zum Nachwuchsfußball habe. Ich war immer hauptverantwortlich in Verbund zum Nachwuchs. Es macht Spaß und ist eine gewisse Stärke von mir“, meinte Perchtold. Er kenne alle potenziellen U21-Teamspieler. „Ich weiß, was mich erwartet, und was ich erwarten kann.“