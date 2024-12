Prödl und Perchtold offiziell präsentiert

Kongress via Homeoffice

… den heute erstmals Interims-Präsident Wolfgang Bartosch auf der Weltbühne vertritt. Daheim in der Steiermark. Denn der FIFA-Kongress ist eine virtuelle Veranstaltung. Es geht um die WM-Vergabe. Ein Formalakt – dennoch brisant. Die WM 2030 wird in Spanien, Portugal und Marokko (plus je eine Partie in Uruguay, Paraguay und Argentinien) steigen. Die WM 2034 in Saudi-Arabien.