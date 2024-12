ÖSV-Girl gesteht: „Bin froh über die Entscheidung

Vorbereitung fiel kurz aus

„Mir geht es erstaunlich gut und ich spüre fast gar nichts mehr“, erzählt die Head-Pilotin, die sich am 27. August am Stilfserjoch erstmals wieder auf Schnee wagte. „Mein Fokus lag in der Vorbereitung auf dem Riesentorlauf, deshalb habe ich in den Speeddisziplinen auch nur wenige Trainingstage.“ So gesehen, ist ihr gestriger 13. Rang im Training für das EC-Abfahrtsdoppel in St. Moritz umso höher zu bewerten. Ihr Ziel: „Ich will versuchen, im Laufe der Saison dort anzuknüpfen, wo ich vor der Verletzung aufgehört habe.“