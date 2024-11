Salzgeber startet in Hippach ihre neue Rennsaison

In Sölden am Weltcupstart

Trotz der guten Vorbereitung gibt sich die Bartholomäbergerin in Sachen Saisonziele zurückhaltend. „Ich will mich gar nicht so sehr auf Ziele konzentrieren, sondern einfach mein bestes Skifahren zeigen“, erklärt Salzgeber, die beim Weltcup in Sölden zuletzt bereits als Vorläuferin am Start war.