Deutscher Bewerb wird zum „Franz-Beckenbauer-Cup“

Der deutsche Meister wird in Zukunft im „Franz-Beckenbauer-Cup“ gegen den DFB-Pokalsieger antreten. Wie die deutsche „Bild“-Zeitung in Erfahrung gebracht haben will, haben sich DFB und DFL darauf geeinigt, den Supercup zu Ehren des Weltmeisters von 1974 umzubenennen.