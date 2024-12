Deutsche Ski-Hoffnung nach zwei Siegen am Boden

Ende November hatte die 20-Jährige bei zwei FIS-Riesentorläufen in Pfelders in Südtirol aufgezeigt, war jeweils die Schnellste. Wenige Tage später nun der Schock: Beim Training im Passeiertal, ebenfalls in Südtirol, verletzte sich Bogner schwer. Diagnose: Kreuzbandriss im rechten Knie.