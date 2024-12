16-jährige Lienzerin feiert Debüt auf der WTA-Tour

Einen echten Senkrechtstart legte die Lienzerin Lilli Tagger heuer in der Tennis-Nachwuchswelt hin. Im März gewann sie in England ihr erstes ITF-Turnier auf Juniorenebene – zwei weitere Siege in Italien folgten. Nach den Junioren-Grand-Slams in Wimbledon und bei den US Open holte Lilli sich bei ITF-Events weitere Punkte für die WTA-Rangliste. Dort ist die 16-Jährige nun Nummer 925 der Welt, damit sechstbeste Österreicherin.