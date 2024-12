In der Weltelite steht alles auf dem Kopf

Das erfuhren auch Österreichs beiden Vertreter. Für den Wiener Hynamite und die in der Hauptstadt lebende Salzburgerin Spinelli kam in der Quali, dem sogenannten Red Bull BC One Last Chance Cypher, das Aus. „Es war interessant, spannend. Es waren mehr Länder am Start als letztes Jahr“, erinnerte sich der 23-Jährige an Paris 2023, quasi Generalprobe für die Sommerspiele, wo am Ende B-Boy Hong 10 (Korea) und B-Girl Ami (Japan) im Tennis-Stadion Roland Garros den Sieger-Gürtel eroberten. „Das Level war diesmal schon bei der Vorausscheidung wirklich hoch. Das zeigt, wie sich das Niveau in den letzten Jahren weiterentwickelt hat.“