Sturmwarnung: Premier-League-Derby abgesagt!

Die Sturmwarnung gilt für Teile von Süd- und Westengland sowie Wales. Mehr als drei Millionen Menschen wurden in den vergangenen Stunden per Notfall-Warnung über Handys dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Betroffen ist vor allem die Region an der Irischen See, also auch Liverpool. Die Unwetterwarnung gilt bis Sonntagmorgen, 6 Uhr.