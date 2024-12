„Ferrari soll schleunigst raus aus dem Vertrag“

„Bin einfach zu langsam“

Hamilton hatte sich seinem Teamkollegen George Russell in Katar einmal mehr geschlagen geben müssen, bereits nach dem Qualifying meinte der Brite: „Ich bin einfach langsam. So wie jedes Wochenende. Das Auto fühlte sich verhältnismäßig anständig an. Es ist also nicht so, dass es damit Schwierigkeiten gab. Aber wenn du immer so weit hinten losfahren musst, dann ist es so gut wie unmöglich, ein Wörtchen mitzureden um Rennsiege.“