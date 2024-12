Ein verfrühter „Jackpot“ mit Weltmeister-Genen

Positive Erinnerungen an Abu Dhabi

In den letzten vier Rennen konnte er nicht mehr mit Teamkollege Pierre Gasly mithalten. Und während Letzterer heuer noch keinen Cent (!) Schaden verursacht hat, schrottete Ocon auch zuletzt in Katar sein Auto. So hat Alpine das Aus für den 28-Jährigen vorgezogen, der dafür am Dienstag schon für sein neues Team Haas testen darf. Der Abgang ist ein „Jackpot“ für Doohan. Damit wird der Australier nicht wie ursprünglich geplant in Melbourne 2025 debütieren, sondern schon in Abu Dhabi. „Ich war schon öfter auf dieser Strecke, habe hier 2023 meinen letzten Formel-2-Sieg gefeiert“, ist der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters zuversichtlich, „das sind besondere Erinnerungen.“ Er sieht sein frühes Debüt als Chance, um Streckenerfahrung zu sammeln und Alpine zu helfen, Platz sechs der Konstrukteurs-WM zu holen. Vor dem Finale hält Alpine mit 59 Punkten Rang sechs, nur fünf Punkte vor Haas.