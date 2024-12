„Hat gelogen“: Streit im F1-Fahrerlager eskaliert

„Gibt nichts zu lügen“

Zwar sei er zweifellos ein talentierter Rennfahrer, mit Widrigkeiten könne der 27-Jährige allerdings nicht umgehen. „Es gibt nichts zu lügen. Fakten sind Fakten. Diese Kommentare am Samstagabend und am Sonntag waren völlig respektlos und unnötig. Wir haben einen Mann, der an der Spitze dieses Sports steht und meint, er stehe über dem Gesetz. Ich denke nicht, dass das richtig ist“, so Russell. „Ich kenne die Gründe für seine persönliche Attacke nicht, denn ich habe keine Probleme mit Max. Aber ich werde meine Meinung nicht ändern. Das war zu viel. Ich habe ihn schon als 14-Jährigen im Kart so erlebt.“