Arbeiter werden bei WM-2034-Gastgeber ausgebeutet!

Immer wieder Berichte über Misshandlungen

Auch das umstrittene Kafala-System wird als Beispiel für Diskriminierung unter der Arbeiterschaft angeführt. Es bindet Arbeitsmigranten an ihre einheimischen Sponsoren und wird von Menschenrechtlern als eine Form moderner Sklaverei kritisiert. Häufig behalten Arbeitgeber die Pässe ihrer Angestellten ein, was die Bewegungsfreiheit der Betroffenen massiv einschränkt. Immer wieder gibt es Berichte über Misshandlungen. Kritik an dem System hatte vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 zu Reformen im Golf-Emirat geführt.