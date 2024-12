„Wir fühlen uns leer, es tut einfach weh!“

Völlige Leere

War das Match bis dahin schon ein Krimi gewesen, wurde es nun zum „Thriller in Tirol“. Ines Ivancok-Soltic stellte auf 21:20, verwandelte die Halle endgültig in ein Tollhaus. Doch dann spielten die Nerven den Österreicherinnen einen Streich. Beim Stand von 23:23 setzte Ivancok-Soltic einen Siebenmeter neben das Tor (57.), Ana Pandza verursachte bei 23:24 ein Stürmerfoul. Zudem hatte man mit zwei Würfen an die Stange Pech, Slowenien spielte routinierter, am Ende gab es für Österreich ein bitteres 24:25, war die EURO-Reise jäh zu Ende. „Es ist schwer, Worte zu finden, es waren ein paar Fehler zuviel“, hatte Ivancok-Soltic Tränen in den Augen. „Wir fühlen uns leer. Es tut einfach sehr, sehr weh“, so Josefine Hanfland.