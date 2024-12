Fischer: „Das sind Dinge, die noch weit weg sind“

Barry blüht auf

Fischer streicht viel mehr das Gesamtkonstrukt hervor, das entstanden ist: „Wir sind so ein geiler Haufen, eine echte Einheit, das taugt mir richtig. Ich bin unheimlich stolz und froh, dass es uns derzeit so aufgeht.“ Einer jener Kicker, die in den letzten Wochen richtig aufgeblüht sind, ist Abubakr Barry. Die Austria holte ihn im Sommer aus der zweiten israelischen Liga. „Er brauchte eine gewisse Zeit, um sich an das sehr körperliche Spiel hier in Österreich zu gewöhnen“, erzählt Helm. „Aber mittlerweile ist er in den Eins-gegen-eins-Duellen kaum zu halten, technisch sehr fein und hat den Zug zum Tor.“