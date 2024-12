Nach Corona erlahmte Interesse an Greißler-Kette

In den Corona-Jahren waren sie der große Hit bei der Nahversorgung. Die sogenannten KastlGreißler boten alles für den täglichen Bedarf – und das noch dazu regional und in Selbstbedienung ohne direkten Kontakt mit Verkaufspersonal. In mehr als 30 Gemeinden ist es gelungen, mit dem innovativen Konzept und ohne größere Errichtungskosten Fuß zu fassen. Denn – wie der Name bereits suggeriert – reichte für die KastlGreißlereien ein mehr oder minder ausgestalteter Container als Verkaufsraum.