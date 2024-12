Auer nach Sieg in Jeddah auch Overall-Champion

„Einfach unglaublich, dass wir das noch geschafft haben. Das war buchstäblich am letzten Drücker. Danke an das gesamte Team für eine schlussendlich tolle Saison“, so der Kufsteiner, der bereits am kommenden Wochenende beim ersten Lauf zur Asian Le Mans Series 2024/25 in Sepang wieder im Einsatz ist.