Bucher bei Titelkämpfen mit Delfin-Topzeit

Nicht nach Graz gekommen und auch nicht für Budapest vorgesehen sind Felix Auböck und Martin Espernberger. Krauler Auböck pausiert, er schreibt in England an der Loughborough University an seiner Doktorarbeit. Delfin-Spezialist Espernberger absolviert derzeit an der University of Tennessee in Knoxville in den USA einige Prüfungen.