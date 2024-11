Bronze für Bischofshofen, Rekord egalisiert

Nach dem sechsten Kampf war es vor 2000 Zuschauern in der vollen Halle in Gmunden amtlich: Wels schafft den Finaleinzug bei den Herren, Sanjindo muss sich mit Bronze begnügen. „Schade, wir hatten eigentlich ein gutes Gefühl, aber es wollte nicht sein“, befand im Anschluss Sanjindos Herbert Wicker. Bis 73 Kilo unterlag Ciloglu dem Strobler Kaserer in den Reihen der Welser, auch in den oberen Gewichtsklassen klappte es nicht wie erhofft. Damit beendeten die Pongauer Tiger die Saison wie schon 2021 und ‘22 auf dem dritten Rang. Seit der „Nullnummer“ 2016 hat es jedes Jahr ein Salzburger Vertreter ins Final Four geschafft.