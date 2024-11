LASK-Kicker zerknirscht: „Habe noch versucht …“

Markus Schopp (LASK-Trainer): „Das Spiel hat sehr undankbar begonnen. Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme, nach der Pause waren wir richtig gut ausgerichtet und sehr stabil, haben fast nichts mehr zugelassen. Wir haben viele Bälle erobert, aus einem Umschaltmoment das Tor gemacht, danach gab es noch ein paar Möglichkeiten, die wir besser fertigspielen können. Der Gegner hat am Schluss alles nach vorne geworfen, wobei wir beide Gegentreffer besser verteidigen können, da sind wir am Ende nicht stabil genug.“