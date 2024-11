Banja Luka gegen LASK ab 18.45 Uhr LIVE

Auf die Linzer wartet ein wegweisendes Gastspiel. Wollen sie im Europacup überwintern, muss die Truppe von Trainer Markus Schopp heute wohl drei Punkte holen. In den ersten drei Spielen in der Ligaphase haben die Linzer nur zwei Zähler eingefahren, was zur Halbzeit des Bewerbs lediglich Rang 30 ergab. Platz 24 ist nötig, um weiter mitmischen zu können.