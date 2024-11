Kärntner SPÖ-Politiker als Gewalttäter vor Gericht

Bis 10. Dezember läuft die Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, die auch von der Politik unterstützt wird. Doch wie schaut es in den eigenen Reihen der Politiker damit aus? In Kärnten sieht sich ein SP-Mandatar mit schweren Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert – von der „Krone“ damit konfrontiert, zieht er die Konsequenzen.