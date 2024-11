„Ich möchte einfach nur ein Leben ohne Schmerzen“

Duell mit Djokovic

Am Sonntag will er sich noch einmal von seinen Fans verabschieden. Der 36-Jährige duelliert sich in Buenos Aires mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic. Er hoffe darauf, „wenigstens zwei oder drei Stunden ein bisschen Ruhe in meinem Bein“ zu haben: „Um mein letztes Mal auf einem Tennisplatz genießen zu können.“