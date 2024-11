Welche Maßnahmen der Wirtschaftsstandort braucht

Österreichs Wirtschaft steckt nicht nur in einer Rezession fest, sie verliert auch immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Steigende Kosten, zu wenig (geeignete) Arbeitskräfte, teure Energie und Versäumnisse in der Digitalisierung bremsen die Unternehmen. Der Produktivitätsrat mahnt Reformen ein und legte die vier wichtigsten Empfehlungen vor.