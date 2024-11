Rauswurf? Yoovidhya und Mateschitz entscheiden!

Und hier zählen eben nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Faktoren. Das könnte Perez am Ende doch noch seinen Platz im Cockpit retten. Fakt ist: Der Mexikaner bringt weiterhin wichtige Sponsorengelder ein und ist für Red Bull in Lateinamerika ein wesentliches Zugpferd. Zudem dürfte eine vorzeitige Vertragsauflösung teuer werden. Ob das aber am Ende reicht, um weiter im Windschatten von Weltmeister Verstappen dem Feld hinterherzufahren?