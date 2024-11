So viel verdienen Marko und Horner bei Red Bull

2023 war das anders. Red Bull gewann sowohl die Fahrer- als auch die Team-Weltmeisterschaft, was einen wahren Geldregen zur Folge hatte. In der Rekordsaison, in der Verstappen und sein Noch-Teamkollege Sergio Perez 21 von 22 Saisonrennen gewannen, steigerte der österreichisch-britische Rennstall seinen Umsatz von 16 Prozent auf 446 Millionen Pfund. 50 Millionen Pfund – rund 60 Millionen Euro – wurden davon an die Aktionäre ausgeschüttet und landen somit im Red-Bull-Kosmos.